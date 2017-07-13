Беглый экс-премьер Азаров прорицает, что в Украине скоро сменится власть

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что нынешняя власть в стране в скором времени может поменяться. Об этом он заявил в разговоре с газетой «Известия».

«Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены», — считает Азаров. Он добавил, что в настоящее время в Украине все больше граждан и, в частности, политиков «выражают недовольство политической и экономической ситуацией в стране», пишет издание.

Азаров также отметил, что ему хотелось бы вернуться в Украину. «Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы в Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований», — сказал он.

Напомним, Николай Азаров в феврале 2014 года уехал из страны. В марте 2014 года Азаров и его сын стали фигурантами санкционного списка ЕС.

В начале 2015 года Азарова объявили в международный розыск, заподозрив в присвоении и растрате в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными полномочиями. Спустя месяц бывший премьер-министр Украины призвал к созданию правительства в изгнании.