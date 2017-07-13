В запорожском райцентре налетчики засунули охраннику магазина кляп в рот

В городе Каменка-Днепровской Запорожской области ночью трое вооруженных мужчин совершили налет на мини-маркет.

Поскольку все трое были в масках, то охранник не смог разглядеть их лиц. Он попытался оказать сопротивление, но один из бандитов дважды выстрелил в спину охраннику (судя по ранам, то из травмата). Затем налетчки связали охранники и, заткнув ему рот кляпом, вынесли из здания.

После этого налетчики взломали сейф магазина и забрали оттуда деньги. После чего бандиты скрылись с места ЧП. Лишь под утро охранника нашли прохожие. Ему было оказана медпомощь — жизни пострадавшего ничего не угрожает. Ведется следствие по ч.3 статьи 187 УК «Разбойное нападение».