В Запорожье задержаны бандиты, курирующие отвалы металлолома

Полицейские ликвидировали преступную организацию, которая совершила более 20 тяжких преступлений на территории Запорожской и Днепропетровской областей.

«12 июля правоохранители прекратили деятельность межрегиональной преступной организации, в течение 2013-2017 годов совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Запорожской и Днепропетровской областей. В масштабной спецоперации принимали участие сотрудники Главного следственного управления Нацполиции Украины, управления уголовного розыска, спецподразделения «КОРД», спецподразделения особого назначения ГУНП в Запорожской области», — сообщил глава запорожской полиции Олег Золотоноша.

В настоящее время уже задержаны 8 человек: двух организаторов и членов преступной группы. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия. В ходе проведения обысков по месту жительства и автомобилей членов преступной организации изъято оружие.

«Правоохранители установили, что преступники занимались незаконными разработками шлаковых отвалов и увеличивали фактический вес металлолома путем вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей весов главных бюджетообразующих предприятий страны, то есть подделывали информацию. А после этого они переводили в наличные и легализовали разницу средств, полученных преступным путем. Информацию о порядке поставки, переработки металлолома и схему расчета с поставщиками злоумышленники получали путем насильственных действий в отношении работников предприятий», — рассказал начальник ГУНП в Запорожской области.

Организаторам и активным членам преступной организации сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией ), ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.5 ст.185 (кража), ч.4 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.4 ст.187 (разбой), ч. 2 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.