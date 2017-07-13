В Запорожье «опасную злодейку» выпустили из СИЗО (ДОКУМЕНТ)

Адвокаты Анжелы Рябоконь добились в суде решения, по которому их клиента освободили из СИЗО под личное обязательство.

Как сообщил адвокат Павел Будилка, сегодня, 13 июля, апелляционный суд вынес решение освободить из-под стражи Анжелу Рябоконь.

«Решение обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента оглашения», — сообщил «Верже» Павел Будилка.

Напомним, что прокуратура подозревает Рябоконь в тяжких грехах. По версии следствия, в январе этого года с целью захвата государственной власти 10 депутатов Натальевского сельского совета, 4 из которых на основании Закона Украины «О статусе депутатов местных советов» сняты (отозваны) во главе с экс-секретарем местного совета Рябоконь, незаконно провели сессию.

Во время сессии они выразили недоверие действующему председателю сельского совета и предоставили его функции другому лицу. После этого они сообщили о потере гербовой печати сельского совета, что в дальнейшем позволило изготовить ее дубликат.

Изготовив гербовую печать и заверив ей протокол заседания сельского совета и решения внеочередной сессии, Рябоконь предоставила указанные документы государственному нотариусу, который внес изменения в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, в результате чего председателем сельского совета, по мнению следствия, незаконно была признана Рябоконь.

Словом, Анжелу Рябоконь подозревают в совершении преступлений: по ст. 109 УК (действия, направленные на захват власти), ст.353 УК (присвоение властных полномочий), ч. Ч.1,4 ст. 358 УК (подделка официального документа и его использования), по ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 190 УК (покушение на мошенничество в крупном размере), ст.356 УК (самоуправство).

Прокуратура обратилась в мае в суд для изменения меры пресечения для подозреваемой и Фемида удовлетворила ходатайство: меру пресечения заменили с домашнего ареста на содержание под стражей, то есть, содержание в СИЗО…

Но теперь Рябоконь на свободе