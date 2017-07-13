Заместитель главы Запорожского облсовета забыл задекларировать два автомобиля

Запорожской местной прокуратурой № 3 Запорожской области принимаются меры по предотвращению и противодействию коррупции.

Как сообщил «Верже» заместитель руководителя Запорожской местной прокуратуры № 3 Максим Кацюба, с целью повышения эффективной работы на этом направлении в этом году проведено два координационных совещания с участием руководителей правоохранительных органов Днепровского и Хортицкого районов Запорожья, на которых обсуждались вопросы борьбы с коррупционными проявлениями и запланированы конкретные меры по предотвращению и противодействию коррупции.

В результате принятых мер Запорожской местной прокуратурой № 3 был разоблачен ряд правонарушений, связанных с коррупционными деяниями. Так, на основании собранных местной прокуратурой материалов, прокуратурой области внесено представление председателю Запорожского областного совета о недекларировании заместителем председателя облсовета двух дорогостоящих автомобилей: PORCHE CAYENNE и LEXUS GS 350. По данному факту в отношении заместителя председателя Запорожского облсовета составлен протокол о совершении административного коррупционного правонарушения.

Кроме того, в апреле местной прокуратурой в Ленинский районный суд Запорожья направлено обвинительное заключение по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК, в отношении одного из бывших руководителей концерна «Городские тепловые сети», в результате преступных действий которого, осуществлена растрата денежных средств коммунального предприятия в сумме 5 миллионов гривен в пользу негосударственных коммерческих структур.

Также, на основании материалов, собранных Запорожской местной прокуратурой № 3 и управлением защиты экономики Нацполиции в Запорожской области составлены два протокола о совершении административно-наказуемых деяний, связанных с коррупцией.

В частности, составлен протокол о совершении депутатом сельского совета административных коррупционных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 КоАП, по факту непринятия мер по недопущению возникновения конфликта интересов. По результатам рассмотрения этого протокола, постановлением Запорожского районного суда депутат сельского совета признана виновной, назначен штраф в размере 3400 гривен.

Кроме того, составлен протокол о совершении административного коррупционного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-6 КУоАП, в отношении бывшего старшего следователя Днепровского ОП ГУНП в Запорожской области относительно нарушения требований финансового контроля в виде несвоевременного представления е-декларации перед увольнением с занимаемой должности. В настоящее время указанный протокол находится на рассмотрении в суде.

В июне Запорожской местной прокуратурой № 3 начато два уголовных производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, в отношении бывших следователей полиции, допустивших нарушение требований финансового контроля в виде не предоставления деклараций. В настоящее время, по указанным уголовным производством продолжается досудебное расследование.

В текущем году внесено 8 представлений в порядке ч. 3 ст. 65 Закона Украины «О предотвращении коррупции» по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных коррупционных правонарушений, а также по расхождению данных в декларациях об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. По результатам рассмотрения представлений два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров.

Как заверил Максим Кацюба, Запорожской местной прокуратурой № 3 и в дальнейшем будут приниматься меры по предотвращению и противодействию коррупции.