Запорожских медиков будут судить по эфемерной статье

По факту заражения гепатитом С шестерых пациентов во время гемодиализа в Токмакской больнице начато досудебное расследование.

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По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, на днях в прокуратуру обратились четверо жителей Токмакского района с заявлениями о том, что во время проведения процедуры гемодиализа в КУ «Токмакская центральная районная больница» их заразили вирусом гепатита С (событие произошло еще в конце апреля, о чем писали запорожские СМИ, — ред.).

В ЕРДР событие внесено по ч.2 ст. 131 УК «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее заражение неизлечимой инфекционной болезни двух или более лиц».

Виновным лицам грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет…

Почему статья УК эфемерная? Эта крайне редко применяемая в следственной и судебной практике статья, увы, не работает. Зачастую во время следствия добыть доказательства невозможно, а если дело и доходит до суда, то там обвинение рассыпается в прах. Или находят козла отпущения.