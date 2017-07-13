Конгресс США пересмотрит проект новых санкций против России

Новый проект закона о санкциях против России и Ирана на рассмотрении Конгресса США совпадает с документом, за который в июне проголосовал сенат. Тогда, месяц назад, его не поставили на голосование в палате представителей из-за процедурных вопросов.

Как сообщает Reuters, законопроект внесли в палату представителей члены Демократической партии. Они рассчитывают надавить на сторонников Дональда Трампа, чтобы те заняли более жесткую линию в отношении Москвы и Тегерана.

Под ограничения могут попасть российские госкомпании в секторах железнодорожного и судоходного транспорта, а также нефтегазовой отрасли.

Ранее республиканцы и Белый дом раскритиковали план санкций из-за пункта о том, что президенту понадобится согласие Конгресса, чтобы смягчить меры против РФ. Трамп увидел в этом попытку демократов забрать часть полномочий исполнительной власти.