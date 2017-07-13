На «Запорожстали» пытались скрыть смертельные травмы своего работника

В больнице скончался работник «Запорожстали», который еще 30 июня получил тяжелые травмы на производстве. Этот факт на заводе попытались скрыть.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, лишь после смерти человека 9 июля начали расследование по ч.2 ст. 272 УК «Нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель потерпевшего».

Выяснилось, что работник во время подъема по тросовой лестнице не удержался и упал с высоты около 5 метров. Должностными лицами «Запорожстали» и КУ «Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи Запорожьея» о факте травмирования и поступления в больницу пострадавшего в органы прокуратуры и полиции не сообщалось.

В результате этого следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия только через 10 суток, фактически правоохранители были лишены возможности проведения первоочередных следственных действий на месте трагедии.

По факту несообщения о несчастном случае на производстве, повлекшем тяжкие последствия, полицией внесены сведения в ЕРДР по ст.364 УК «Злоупотребление властью или служебным положением».

В настоящее время с целью по установлению действительных обстоятельств и хронологии событий 30.06.2017 года проводятся допросы возможных очевидцев и свидетелей происшествия.