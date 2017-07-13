На пляже запорожского курорта высотное сооружение едва не искалечило людей

Обычный порыв ветра сдул аттракцион «Надувная горка «Каскад», установленный на центральном пляже Приморска.

К счастью, случилось это ранним утром, когда на пляже никого не было, и поэтому никто не пострадал. В ходе разбирательства выяснилось, что предприниматель, получивший разрешение на установление второго аттракциона ещё 15 июня, по известным только ему причинам проявил удивительную халатность, не позаботившись о том, чтобы тяжёлая металлическая конструкция было надёжно закреплена.

Четыре дня после происшествия предпринимателя не могли разыскать, не явился он и на внеочередное заседание исполкома. Члены исполкома единогласно отменили принятое ранее решение о выдаче разрешения предпринимателю на установление второго аттракциона «Надувная горка «Каскад» и обязали его немедленно убрать с территории центрального пляжа металлический каркас.