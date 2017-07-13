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Эксклюзив Подполковник из Запорожья, вскрывший коррупцию в СБУ, уволен из рядов спецслужбы От Valeriy - 433

В 2014 году сотрудник кадрового управления СБУ в Запорожской области подполковник Юрий Морозов открыто отказал некоторым руководителям и старшим офицерам Управления в оформлении поддельных командировок в зону АТО, на основании которых они получили удостоверения участников боевых действий (УБД) и впоследствии реализовали предусмотренные действующим законодательством права, в т.ч. и на земельные участки.

Как пишет «Правда», такая принципиальность подполковника не всем понравилась, и Юрий Морозов со службы был уволен. Тем не менее, настойчивый офицер в судебных и прокурорских инстанциях продолжает отстаивать не только свои права, считая увольнение незаконным, но и требует привлечь к ответственности лжеучастников АТО.

Увы, СБУ ни в Киеве, ни в Запорожье объективной оценки весьма неприглядной для службы ситуации так и не дала. Видимо, руководство по-своему трактует понятие о чести мундира.

Конечно же, срабатывает и корпоративность правоохранительных систем. Военная прокуратура, несмотря на решение судов, всячески уходит от открытия криминального производства и объективного расследования по заявлению Юрия Морозова.

Ситуация доходит до абсурда — в этой уважаемой инстанции само заявление регистрируют в ЕРДР только после вмешательства Жовтневого суда, который обязал Военную прокуратуру исполнить закон (как говорится, из серии «и такое бывает»).

В очередной раз констатируем, что конфликт явно затянулся. И хотя некоторые лжеучастники боевых действий перевелись в другие регионы, кого-то для «нейтрализации» положения отправили в командировки хоть и не на передовую, но в Донбасс, а кто-то продолжает служить Родине на прежних должностях, не проще ли новому руководству СБУ в Запорожской области все-таки дать принципиальную оценку этим товарищам и услышать честного офицера Юрия Морозова? И вся эта непростая история уйдет в прошлое…