Всего 30% подростков могут полноценно заниматься физкультурой в Запорожье

Начиная с 2008 года, все школьники Запорожья в обязательном порядке проходят пробу Руфье. С ее помощью определяют, насколько интенсивно ребенку можно будет заниматься на уроке физкультуры.

Как сообщает «ЗС», пробу Руфье проводят с апреля до конца августа. За три с половиной месяца в Днепровском районе ее прошли 2 575 человек. Всего поликлиники обслуживает 8,5 тысяч школьников из 15 школ. Но, как рассказала заместитель главного врача по охране здоровья ребенка и материнства ПМСД №9 Лариса Ермократова, таким относительно небольшим количеством проверенных ребят, медики не удивлены. Как всегда, они ожидают ажиотаж в августе, когда ребята приезжают с морей, лагерей, от бабушек с дедушками и приходят в поликлинику. И начинается веселье.

Для удобства уже не первый год в поликлинике существует талонная система. Врачи говорят, что в день выдают до 50 талонов, в которых написано время приема. Таким образом, нет живых очередей, вечных скандалов, кто первый пришел. Но, по словам Ларисы Ермократовой, если вдруг ребенок не взял талон, его все равно примут в свободное время. На каждого человека выделяется по 12-15 минут, чтобы оценить работоспособность сердца при физической нагрузке и заполнить карточку. Тест заключается в замере сердцебиения в состоянии покоя, после 30 приседаний за 45 секунд, и через минуту отдыха после приседаний.

На основании результатов теста Руфье школьнику выдают справку, где указана группа для занятий физической культуры:

– основную группу могут посещать абсолютно здоровые дети;

– подготовительная группа состоит из учеников на стадии реабилитации и с незначительными отклонениями в физическом развитии, которые занимаются по основной программе, но не сдают нормативы по кроссу;

– специальная группа включает школьников с хроническими патологиями, которые требуют индивидуального подхода при выполнении упражнений.

Лариса Ермократова сообщила, что с начала 2008 года лишь 30% школьников имеют основную группу. А 70% разделены на подготовительную и специальную группы. За последний годы эта тенденция практически не изменилась, колеблется на 5-7%. Это связано с экологией, питанием и нарушение иммунитета у подрастающего поколения.

– К сожалению, возросло количество детей-инвалидов, – рассказывает заместитель главного врача по охране здоровья ребенка и материнства ПМСД №9. – Когда я начинала работать, их был десяток, а сейчас по официальной статистике около 500 на 19 тыс. населения. Увеличилось количество детей с психическими расстройствами. Если ребенок имеет какой-то диагноз и состоит на диспансерном учете, то в основной группе он уже не может обучаться. Он будет распределен в специальную или подготовительную. Как правило, в специальную группу попадают дети-инвалиды, дети с какими-то тяжелыми пороками, с временными компрессионными переломами. А в подготовительной – ребята с хроническими заболеваниями: компенсированные тонзиллиты, пиелонефрит, заболевания желудочно-кишечного тракта, все сердечнососудистые заболевания.

Когда у ребенка обнаруживают какие-то нарушения в здоровье, то его направляют к определенному узкому специалисту. В поликлинике №9 есть два ЛОРа, три окулиста, эндокринолог, хирург, невропатологи, кардиолог – в общем, все специалисты, кроме ортопеда. Они дальше обследуют ребенка, если необходимо, ставят на диспансерный учет.

Как сообщила Лариса Ермократова, как правило, дети, которые занимаются спортом, всегда показывают лучший результат. Поэтому молодежи нужно заниматься спортом, вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек, меньше сидеть за компьютером. Здоровый образ жизни – прежде всего!

В девятой поликлинике проводят пробу Руфье каждый день, кроме выходных, с 8:00-17:00.