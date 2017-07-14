В Запорожье демонтировали всего 37 незаконных сооружений

Работники инспекции по благоустройству Запорожского горсовета узрели по летнюю площадку, оборудованную без разрешительных документов.

Этот факт произошел на ул. Сталеваров, 30. С собственниками проведена разъяснительная работа. Сейчас ведется демонтаж сооружения.

Как уверяет пресс-служба мэрии Запорожья, инспекцией по благоустройству ведется системная работа, направленная на борьбу с незаконно установленными летними площадками и временными сооружениями. С начала года было выявлено 80 таких объектов. На сегодня 37 демонтированы. Это летние площадки, также прицепы типа «Купава» и временные сооружения, в которых ведется коммерческая деятельность.

Работа кипит — подготовлен проект решения о демонтаже автоприцепа, расположенного по адресу пр. Металлургов 4, 6. Ура!