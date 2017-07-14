В Запорожье известный «питательный» магазин надувает покупателей (ФОТО)

В одном из супермаркетов Запорожья обманули покупателя. Об этом сообщил сам потерпевший в Facebook.

Молодой человек купил напиток, цена которого в чеке оказалась на 20% больше, чем на ценнике. В результате разница за единицу товара составила четыре гривны.

— Все остальное не проверяли. Объяснение продавца и администратора: «У нас мальчики только учатся», — пишет потерпевший Станислав Макурин.

Неприятный случай прокомментировало руководство магазина, которое предложило вернуть разницу в стоимости:

— Пиво «Гараж» было в чеке по другой цене из-за сбоя в программе. Вам нужно было всего лишь попросить охранника позвать заместителя управляющей, которая без проблем вернула бы вам разницу в деньгах. Вы и сейчас можете подойти в наш магазин и мы вернем вам деньги, — пишет руководитель Евгения Городниченко.

Однако в самом магазине, по словам покупателя, предложили лишь возврат товара, передает ГОЛОС.