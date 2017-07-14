В Запорожье нашли обугленный труп, привязанный к дереву проволокой

Но острове рядом с поселком Балабино, что под Запорожьем, 9 мая люди случайно обнаружили страшную находку: обгоревший труп, прикрученный проволокой к дереву.

По информации пресс-службы Нацполиции, убийство произошло еще в марте-апреле 2017 года. Установить личность и обстоятельства смерти мужчины правоохранители до сих пор не смогли. Возраст убитого — 45-65 лет, рост — 172-181 см.

В Нацполиции области просят всех, кто владеет информацией о смерти мужчины, звонить по телефонам: 223-61-90, 239-88-88 или 102.