В Запорожье презентовали историческую трилогию «Запороги»

Писатель, член Национального союза писателей Украины Виталий Рогожа в Запорожье презентовал свою историческую трилогию «Запороги».

По словам автора, трилогия «Запороги» включает романы «Петр Сагайдачный», «Богдан Хмельницкий» и «Иван Мазепа». В этих книгах — интересные, неожиданные для многих читателей факты о временах казачества.

Виталий Рогожа рассказал, что роман-трилогия задуман и написан как очерк многовековой истории народа, полной трагической борьбы за свою независимость.

Героями романов стали наиболее яркие исторические фигуры Украинского государства. На базе массива исторических первоисточников автор показал их образы, которые за триста лет политики и псевдоисторики соседних государств сильно исказили в угоду пропаганде.

Автор поведал и о своем новом романе «Оттава», действие которого происходит во время Украинской революции начала прошлого века, а один из героев произведения – Нестор Махно.