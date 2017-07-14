В Запорожье суд отправил под арест бандитов с отвалов балки Средней

Вчера, 13 июля, Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения относительно двух организаторов преступной организации в виде содержания под стражей, а в отношении других членов — в виде круглосуточного домашнего ареста.

«Благодарен личному составу, суду и всем, кто принимает участие в ликвидации преступной организации», — заявил начальник ГУ Нацполции в Запорожской области Олег Золотоноша.

Напомним, 12 июля полиция задержала 8 бандитов, которые совершили более 20 тяжких преступлений на территории Запорожской и Днепропетровской областей.

«Правоохранители установили, что преступники занимались незаконными разработками шлаковых отвалов и увеличивали фактический вес металлолома путем вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей весов главных бюджетообразующих предприятий страны, то есть подделывали информацию», — рассказал начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша.

После этого они переводили в наличные и легализовали разницу средств, полученных преступным путем. Информацию о порядке поставки, переработки металлолома и схему расчета с поставщиками злоумышленники получали путем насильственных действий в отношении работников предприятий.