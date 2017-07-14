В магазине Запорожья изъяли 22 «нерастаможенных» iPhone (ФОТО)

В ходе проведения обыска одного из магазинов в Запорожье обнаружили 22 смартфонов «Apple Inc.» моделей «iPhone 6», «iPhone 6s» и «iPhone 7».

При проведении проверки обстоятельств ввоза указанных смартфонов на таможенную территорию Украины была получена информация от официальных импортеров компании «Apple Inc.», согласно которой указанные телефоны не были предназначены для реализации в Украине.

Также не было выявлено фактов таможенного оформления указанных смартфонов одной из таможен ДФС Украины. В отношении владельца торговой лавки заведено дело о нарушении таможенных правил по признакам, предусмотренным ст. 484 Таможенного кодекса по факту хранения смартфонов, ввезенных в Украину вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля.

По информации пресс-службы ГФС в Запорожской области, предварительная стоимость товара составляет 226 тыс. грн. Смартфоны изъяты Запорожской таможней ДФС до принятия решения судом.

Санкция ст. 484 ТК Украины предусматривает наложение на правонарушителя взыскания в виде штрафа в размере 100 процентов стоимости предметов правонарушений или их конфискации.