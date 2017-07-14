Житель Запорожья поджег квартиру бывшей супруги (ФОТО)

Во время поджога подозреваемый пострадал сам, а пожарные вовремя ликвидировали возгорание.

ЧП произошло сегодня, 14 июля, в Хортицком районе. Инспекторы патрульной полиции обнаружили на улице Василия Сергиенко мужчину со следами ожогов. На вопрос патрульных, откуда у него появились ожоги на теле, он начал путаться в показаниях и ему сразу стало очень плохо.

Мужчине патрульные вызвали скорую. После повторного опроса, он сообщил о том, что полчаса назад сделал поджог квартиры на улице Запорожского Казачества после ссоры с бывшей сожительницей. Мужчину с многочисленными ожогами госпитализировали в городскую больницу.

После этого, патрульные сразу отправились по адресу которую указал пострадавший. На место патрульные обнаружили спасателей, которые уже потушили пожар и сообщили, что скорее всего был факт вероятного поджога.

Спасатели сообщили, что из подъезда до приезда патрульных госпитализировали женщину и ее ребенка.

Патрульные полицейские опросили жильцов дома и выяснили, что соседи видели как подозреваемый утром подъехал на своем авто и зашла слиш в подъезд с канистрой.

Через некоторое время он выбежал из подъезда, после чего было слышно резкий запах угарного газа. На место происшествия была вызвали следственно-оперативную группу.