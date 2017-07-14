Житель Запорожья превращался в даму, чтобы сэкономить

Около двух лет горожанин пользовался пенсионным удостоверением, выданным на женское имя, чтобы не платить за проезд.

Умысел на такую экономию возник у горожанина, когда он нашел на улице утерянный документ. Запорожец вклеил свое фото в удостоверение и начал кататься на троллейбусах и трамваях, не заботясь о проезде. Но, как говорится, сколь веревочке не виться.

Патрульные получили вызов о том, что в трамвае, подъезжающему к остановке «Трампарк», едет гражданин, у которого, по всей видимости, поддельный документ.

Во время проверки у 46-летнего запорожца патрульные обнаружили пенсионное удостоверение на женское имя с фотографией этого мужчины.

Мужчину доставили в Александровское отделение полиции. За подделку и документов и их использование ему грозит до 5 лет лишения свободы.