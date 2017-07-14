Запорожский экс-прокурор за взятку получила приговор в виде штрафа 850 гривен

Экс-руководитель Приазовского отдела Мелитопольской прокуратуры Юлия Стефанкова, задержанная после получения взятки в размере 20 тысяч гривен, приговорена судом к штрафу — 850 гривен.

Как уже сообщал «Верже», в конце декабря 2016 года оперативники департамента защиты экономики Нацполиции совместно с инспекцией внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры Украины задержали начальника Приазовского отдела Мелитопольской местной прокуратуры Юлию Стефанкову после получения ею взятки.

20 тысяч гривен неправомерной выгоды были получены прокуроршей за затягивание расследования уголовного производства и дальнейшего его закрытия (расследование уголовного производства касалось подделки документов на выделение земельного участка на берегу Азовского моря).

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Для экс-прокурора Приазовского отдела, подозреваемой в получении мзды, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом в качестве альтернативы было предусмотрено внесение денежного залога в размере 27 тысяч гривен. Деньги были тут же внесены и дама до суда осталась на свободе.

Во время следствия (проводила Генпрокуратура) деяния экс-прокурора переквалифицировали в мошенничество. Дескать, Стефанкова брала взятку для своего руководителя, который об этом не знал. Таким образом, он совершила обман, а никакое не взяточничество. То есть, вместо 10 лет колонии с конфискацией подсудимой уже «светили» пару лет условного срока. С такой квалификацией подозреваемая согласилась и признала свою вину.

Суд Приазовского района Запорожской области признал Стефанкову виновной в мошенничестве, и утвердил ее сделку со следствием, в которой оговаривалось наказание – 850 гривен штрафа.

Сейчас оштрафованная трудится на благо трудящихся главным специалистом отдела «Приазовского бюро правовой помощи» Мелитопольского местного центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи. Юридический опыт-то — ого-го! А о борьбе с коррупцией в нашей стране мы даже ничего писать не будем.