Запорожцев шокирует матерый эксгибиционист, бегающий по парку

Запорожанки жалуются на появление эксгибициониста: мужчина оголяет половые органы в парке Победы. Об этом рассказали очевидцы, которые встречались с ним уже несколько раз:

— Впервые, когда я наткнулась на этого мужчину-эгсбициониста в парке, гуляя с ребенком, меня это повергло в шок. Не сразу догадалась позвонить в 102. Но опасаясь за множество детей, которые гуляют в парке, не могла это оставить. Сегодня снова около посадочной зоны я увидела по всей видимости того же человека. Незамедлительно вызвала полицию. В этот раз приехало два патруля и обследовали территорию. Не знаю о результатах их поисков, но надеюсь, что хотя бы спугнуть этого мужчину удалось, — рассказала горожанка Кристина.

Мужчина прячется в кустах и пристально наблюдает за девушками с детьми. По словам свидетелей, стоит он там полностью голым, к людям не подходит.

В патрульной полиции ситуацию пока не комментируют, передает Вгороде.