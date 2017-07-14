Из Заводского района Запорожья делают вышиванку (ФОТО)

В Заводском районе Запорожья сегодня продолжают разрисовывать забор по улице Лизы Чайкиной патриотическими мотивами.

Большая часть площади уже занята элементами вышиванки, перемежающихся с кобзарём, трезубцем и прочими «наболевшими» маркерами национальной красоты.

В целом, серый забор стал веселее, но часть запорожской общественности возмущается по поводу аляповатости всех наших художественных затей и, собственно, избитой тематикой.

Как рассказали «Верже» сами художники, работающие «на заборе», тематику выбрал заказчик — районная администрация. Материалы приобретены за деньги предпринимателей.