Мать-кукушка из Запорожья подбросила малыша медикам (ФОТО)

Свое решение женщина мотивировала тем, что не имеет материальной возможности содержать годовалого ребенка.

Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова, медики детской больницы №1 сообщили о необычной визитерше в полицию.

В больницу приехали патрульные и сотрудники соцслужбы. Пока специалисты заполняли необходимые документы, женщина покинула территорию медучреждения, оставив годовалого сына по имени Герман.

По информации врачей, мальчик имеет проблемы со здоровьем — необходим медицинский препарат «Спрегаль», который отсутствует в больнице.