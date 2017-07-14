С любовью из России: запорожский секонд-хенд продает патриотичную одежду агрессора (ФОТО)

В Запорожье произошел вопиющий случай, когда в магазине поношенной одежды в центре города «засветилась» патриотичная футболка страны-агрессора.

Покупатели обнаружили «прикид» с флагом и гербом России среди прочих вещей на вешалке. Очевидцы сфотографировали неприятную находку и отправили снимки журналистам, передает Вместе.

Напомним, что ВР Украины и Запорожский обл. и горсоветы признали РФ агрессором по отношению к Украине. Покупатели продолжают удивляться, как российская одежда по пала в «европейские» мешки?