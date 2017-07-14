То ли девочка, а то ли видение: запорожских детей обирает мелкая мошенница (ФОТО)

То ли девочка, а то ли видение: запорожских детей обирает мелкая мошенница...

В Запорожье девочка-подросток путем обмана крадет дорогие телефоны под видом помощи детям. Как сообщает Акцент, 17-летняя аферистка по имени Дарья отнимает у детей мобильные телефоны.

О юной мошеннице стало известно от жертв «мобильной» воровки. Дарья Перфиль входит в доверие к детям, играющим на площадках, катающимся на велосипедах, и выманивает у них гаджеты.

Последний случай произошел на днях. Войдя в доверие к 7-летнему мальчику, катающемуся на велосипеде, мошенница предложила ему помощь – отнести рюкзак маме, которая была недалеко, чтобы ребенок спокойно ездил.

Далее она использовала еще одного мальчика, через которого и передала рюкзак матери ребенка. Портфель мальчика уже был без смартфона. Мама сразу же начала звонить на телефон, но он был уже выключен.

Известно, что о Дарье Перфиль знают в полиции, она уже несколько раз привлекалась по разным статьям.