Четверг 13-го в Украине будет пострашней пресловутой тамплиерской пятницы…

Существует поверье, что пятница 13-го ничего хорошего всем нам не сулит. Начиная с 13 октября 1307 года, когда французский король Филипп IV решил нагло отнять у тамплиеров их богатства, многие уверены, что такое сочетание дня недели и числа месяца приносит лишь неприятности. Украинские власти вчера, в четверг 13-го, попытались внести коррективы в это суеверие, и почти сделали 13 июля 2017 года днем очередной украинской трагедии. Впрочем, обещано кое-что оставить и на пятницу 14-го тоже.

О чем речь? То ли депутатов Верховной Рады удалось таки запугать, то ли свежих деньжат на взятки подвезли, но парламент, который не ковал и не молол в течении долгого времени, вдруг фактически в последний день сессии решил принять все, что требуется.

Итак, за один четверг 13-го депутаты собирались принять такой нужный Президенту новый закон о Конституционном суде, избрать аудитора НАБУ (дабы заблокировать работу последнего), принять изменения в Госбюджет 2017 года, закон о пенсионной реформе в первом чтении, и во втором чтении — закон о кибербезопасности. А еще пытались лишить и лишили депутата Михаила Добкина неприкосновенности, принять реформу образования, судебную реформу, и во втором чтении — базовый закон всей медицинской реформы.

Т.е. пятилетку за полдня! С соответствующим качеством. Слово бывшему представителю Украины в Венецианской комиссии, т.е. Европейской комиссии за демократию через право, Марине Ставнийчук:

«Таки дотиснули. Сором. Так, як сьогодні ухвалювався новий Закон України» Про Конституційний Суд України» закони у принципі, а тим більше такий важливий конституційний закон не має ухвалюватися. Але у умовах сучасного політикуму це вже не дивина… Владний “кнут” зняття депутатської недоторканності працює. Продовжують кінчати судову систему та заганяти її під тотальний вплив керівництва держави. Закликати до совісті сенсу немає. Там про це не йдеться взагалі”… (Facebook).

А в это время какие-то платные «титушки» под Верховной Радой били в барабаны. Полиция даже слезоточивый газ пускала, короче, все по-взрослому! Типа, очень хотим лишения депутатской неприкосновенности… Одновременно с этим, в стране фактически состоялся слегка незаконченный конституционный госпереворот. Ибо с Добкина неприкосновенность-то сняли, но закон о кибербезопасности, образовательную, судебную и медицинскую реформу перенесли на пятницу.

Да, откуда такой наш пессимизм? Например, «КС получает новый, достаточно мощный и очень размыто расписанный инструмент — по своему усмотрению приостанавливать действие любых нормативно-правовых актов… Должностной оклад судьи Конституционного Суда устанавливается в размере… до 75 прожиточных минимумов (около 120 тыс. гривен). Судья в отставке получает… денежное содержание… в размере 50% вознаграждения судьи КС. Парламент лишается права давать согласие на снятие неприкосновенности и арест судей КС. Теперь эти полномочия переходят непосредственно к самому Конституционному Суду».

Переводим на понятный язык: теперь задача Президента провести в КС большинство своих людей. Что делается легко — через киваловско-медведчуковский съезд судей и ВР, где большинство за коалицией. А дальше прикормленные судьи обеспечат ВСЕ, ЧТО УГОДНО, включая и отмену выборов, если в результатах таковых нет уверенности.

Что же касается «распила» Госбюджета, то он проголосован ровно 226 голосами. И на все эти «голоса» предусмотрен лишний, по сравнению с первым чтением, миллиард. Называется все это «субвенция местным бюджетам на социально-экономическое развитие, которая будет распределяться Минфином по согласованию с бюджетным комитетом парламента». (УП, 13.07.2017 г.). Да, не забыли и прокуроров! Запланированные в первом чтении 260 млн. плавно превратились в 550 миллионов. И Нацгвардия получила свои 430 млн.! Это не считая, что еще две аваковские структуры — Нацполиция и погранслужба — получили 1,5 млрд. и 400 млн. гривен. Все это идет по статье «обороноспособность и госбезопасность». Воюющей же армии достались 353 млн. гривен. Из них до фронта, по-хорошему, дойдут процентов пять.

Да, на Общественное телевидение — ни копейки…

Об образовательной и медицинской реформах, которые постараются продавить уже в пятницу 14-го, мы много говорили ранее, а вот о кибербезопасности пару слов скажем сегодня: «Лучший опыт КНДР, Ирана и РФ». В Раде появился законопроект о внесудебной блокировке сайтов. Бывшая журналистка, нардеп от Блока Порошенко Ольга Червакова вечером 12 июля заявила, что Верховная Рада собирается «предпринять новую попытку наступления на свободу слова». Так она охарактеризовала законопроекты №6688 о «противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере» и №2126а – «Об основах обеспечения кибербезопасности Украины». («Гордон.ua», 13.07.2017 г.).

Сразу постараемся всех успокоить: свободе антиукраинского слова ничего в Украине не угрожает. Давить будут только правду… Особенно касательно того очевидного заговора, конечная цель которого — согнать нас с нашей же земли. В этой связи таки принятый в первом чтении закон о пенсионном обеспечении является одним из звеньев такого заговора. Вот заголовок «Cтраны.ua» от 7 июля: «Большая семерка» призывает Украину поторопиться с пенсионной реформой. Послы стран «Большой семерки» (G7) призвали Верховную Раду на следующей неделе без задержек поддержать пенсионную реформу Кабмина, разработанную с МВФ».

И тут небольшой комментарий. Ну подельников Путина — Германию и Францию — уже наверное не устраивают темпы истребления украинцев на фронте, и поэтому им еще нашу «реформу» подавай. Ну США и плетущиеся в их хвосте англичане тоже рады социальному погрому в Украине в пользу Goldman Sachs. Но тут вопрос к Японии, Италии и одетой в вышиванки Канаде: «Вам-то какой интерес в запланированной украинской трагедии?» Просто и в Канаде, и в Италии ожидают теперь больше вышиванок?

В общем, четверг 13-го и последовавшая за ним пятница 14-го, может стать черной датой в истории Украины. Пока мало кем замеченной. Товарищ Троцкий писал, что и событий 25 октября 1917 года (т.е. Великую Октябрьскую социалистическую революцию) даже в Петрограде мало кто заметил. А во что все вылилось? В, считай, 100 миллионов погубленных в войнах, голодоморах, репрессиях и во всеобщей алкоголизации страны, жизней. «Ось така «фігня», малята»…

Леонид Романовичев