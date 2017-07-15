В глубинке Запорожского края восстановят древний храм (ФОТО)

В селе Мануйловка Приморского района хотят восстановить церковь Святителя Чудотворца Николая, построенную 146 лет назад, но разрушенную в 30-х годах прошлого века коммунистами.

По словам протоиерея Свято-Троицкого храма Дмитрия Лебедченко, в селе Мануйловка в 1871 году был возведен храм в византийском стиле. Как записано в «Справочной книге о приходах и храмах Таврической Епархии Гермогена Епископа Таврического» в храме было около 800 прихожан.

Кстати, в Мануйловке проживали и проживают, как украинцы, так и болгары.

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Сегодня от здания церкви остался лишь остов, но все же священникам удалось составить примерный общий вид храма, согласно уцелевшей архитектуре. Но для того, чтобы соблюсти все точности священнослужители обращаются к запорожцам и с просьбой предоставить фотографии храма, сохранившиеся с тех времен.