В Запорожье жулики собирают деньги на «благотворительность», прикрываясь руководством облгосадминистрации

В Запорожской области аферисты обращаются к руководителям предприятий и просят перечислить деньги на счета различных «благотворительных» организаций.

По словам первого заместителя председателя Запорожской облгосадминистрации Дмитрия Давтяна, за один лишь день ему поступило пять фактов о таких случаях.

Прохиндеи обещают собранные средства якобы направить на нужды бойцов или же на оздоровление детей участников АТО. Таким способом мошенники уже завладели десятками тысяч гривен.

Руководство области в очередной раз заявляет, что никогда не объявляло сбор средств.

Облгосадминистрация обращается ко всем запорожцам, руководителем предприятий региона, руководителям коммунальных предприятий с просьбой ни в коем случае не перечислять деньги на сомнительные счета. А, получив информацию о сборе средств на якобы благотворительные цели, сразу звонить в правоохранительные органы.