Житель Запорожья погиб при падении с крыши дома

Фатальное происшествие случилось у дома на ул. Кичкасская. 33-летний мужчина сорвался с крыши многоэтажки. Прибывшие медики лишь констатировали смерть пострадавшего — мужчина при падении погиб мгновенно.

Как отмечают очевидцы, мужчина выполнял кровельные работы, а погиб он, как предполагают, из-за несоблюдения правил безопасности при высотных работах.

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Увы, в Запорожье нередки подобные случаи. Так, в феврале с крыши дома №3 на ул. Александровской (бывш. Дзержинского) упал кровельщик. К счастью, высота крыши была небольшой — 3 метра, и 55-летний рабочий отделался переломом ноги.