Запорожские пляжники пресекли необратимый поступок курортницы

Отдыхающие на центральном пляже Бердянска люди предотвратили попытку самоубийства пьяной женщины, которая произошла 14 июля вечером.

Курортники успели вытащить из Азовского моря женщину на вид 35-40 лет. Потерпевшая находилась в бессознательном состоянии. С места происшествия ее забрала «Скорая помощь».

Как рассказали очевидцы местным СМИ, перед суицидом дамочку видели на пляже в крайне пьяном виде…

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Напомним, месяц назад в Бердянске произошла еще одна тщетная попытка покончить жизнь, но с более печальным финалом. Жительница Бердянска прыгнула под мчащийся состав поезда.

Однако врачи сумели спасти 58-летнюю женщину, которую доставили в реанимацию. Пострадавшей ампутировали хирургически обе ноги от бедра.