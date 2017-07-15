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Запорожский грабитель пытался убедить полицию, что пошутил

От
Valeriy
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В полицию обратилась 27-летняя жительница Запорожья. Она поведала, что малознакомый парень на улице Вроцлавской вырвал из руки смартфон и скрылся.

Патрульные полицейские задержали злоумышленника, у которого в кармане лежал отобранный гаджет. 20-летний молодчик пытался убедить полицейских, что это был розыгрыш и он вернул бы мобильник хозяйке.

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Приговор суда за грабеж был гуманным, поскольку ранее молодой человек судим не был — полтора года условного срока.

 

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