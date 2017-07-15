Запорожский пенсионер лишился 8 тысяч гривен, сообщив пин-код «работнику банка»

К полицейским обратился житель Запорожья, который рассказал, что ему на мобильный телефон поступило СМС-сообщение, мол, его банковская карта заблокирована.

После этого пенсионеру позвонил якобы оператор банка, который сказал, что для возобновления работы карты горожанин должен сказать ее пин-код. Дескать, это срочно — иначе деньги с карты могут исчезнуть. Пенсионер и сказал. И вскоре пожалел об этом: с его счета аферист снял около 8 тысяч гривен.

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Правоохранители ведут поиск мошенника и еще раз напоминают горожанам о том, что секретный пин-код карты нужно держать в тайне!