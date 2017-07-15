Купить шотландский остров Алва можно за 4,25 миллиона фунтов стерлингов

На острове, впервые за 70 лет выставленном на продажу, расположен особняк, построенный в 1950-х годах, церковь, ресторан и еще восемь объектов недвижимости.

Остров Алва, входящий в состав архипелага Внутренних Гебридских островов в Шотландии, выставили на продажу, сообщает газета The Telegraph.

По данным издания длинна Алвы составляет 12,07 километров, ширина 4,02 километра, а площадь — 1,8 тысяч гектар. Остров является вторым по величине в составе архипелага, а приобрести его можно за 4,25 миллиона фунтов стерлингов (5,5 миллиона долларов).