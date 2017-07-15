Молодчик насмерть забил жительницу Запорожья на общественной остановке транспорта

Мотив кровавого злодеяния пока неизвестен — тайна следствия.

По информации пресс-службы Нацполиции региона, 14 июля около 6 часов утра на остановке общественного транспорта по улице Бочарова в городе Запорожье был обнаружен труп 45-летней женщины с телесными повреждениями головы.

Меньше чем за сутки оперативники Шевченковского отделения полиции установили личность и разыскали подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый мужчина.

На сегодня открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.