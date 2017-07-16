В Запорожье юная любительница БДСМ едва не задушила парня во время игрищ

На днях в Запорожье случилась пикантная история: развратная девица чуть не задушила парня во время сексуальных игрищ.

Как сообщает портал «Вместе», около полуночи к штабу «Хортицкого полка» буквально выбежал молодой человек. У 21-летнего парня текла кровь из ушей, на шее были следы от удушья, а руки связаны колготками. Перед тем, как пострадавшего доставили в Хортицкое отделение полиции, парень поведал историю своего происшествия.

Как оказалось, ранее этот молодой человек познакомился в сети интернет с 18-летней девушкой. Барышня охотно отозвалась на приглашение погулять, назначила время и место. Встреча с незнакомкой в 10 вечера на Бабурке юношу не смутила, и он ринулся навстречу приключениям. Как оказалось, именно они его и ожидали.

Парень отметил, что в переписке с девушкой проскакивало предложение с её стороны «поиграть в маньяка», однако особого значения тогда он этому предложению не придал. Как оказалось — зря. Встреча с незнакомкой закончилась тем, что барышня таки воплотила в жизнь своё предложение «поиграть». Она предложила своему спутнику в тот вечер связать руки.

От нервов ли, или по другой причине, но молодой человек начал терять сознание. Очнулся парень через время, после того, как осознал, что его душат. Каким-то образом пострадавшему удалось оттолкнуть свою новую знакомую, после чего он кинулся наутёк.

Активисты «Хортицкого полка» доставили парня в райотдел, где дальше с ним работали правоохранители.