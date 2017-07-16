В Энергодаре хотят решить проблему бездомных животных

В начале июля инициативные энергодарцы побывали в Запорожье на тренинге «Успешные локальные общины». Данный социальный проект реализуется при поддержке польского фонда «Образование для демократии» и общественной организации «Точка доступа» и направлен на привлечение зарубежных инвестиций для развития гражданского общества. 9 областей Украины уже приняли в нем участие. Главная задача организаторов – активизировать общество, чтобы граждане самостоятельно привлекались к решению проблем

Активисты Энергодара решили заняться вопросом бездомных животных и выиграть гранд на внедрение в нашем городе комплексной программы по борьбе с их беспризорностью. По мнению представителя ОО «Передова» Екатерины Стаценко, на эти средства можно провести информационно­просветительскую кампанию, познакомить наших жителей с чужим успешным опытом по предупреждению беспризорности животных.

Обсуждение проблемы на официальном уровне

А 5 июля по инициативе общественной организации «Передова» была организована встреча заместителя городского головы Василия Разводова с проектным менеджером Агентства регионального развития г. Черкассы Любовью Ропалий, представителями организации «Благотворительный фонд защиты животных «Надежда» и волонтерами, чтобы уже на местном уровне обсудить пути решения проблемы. Журналистов, правда, на эту встречу не позвали.

Пока в Энергодаре нет службы, которая занималась бы данной проблематикой. И нет правил по содержанию животных в жилом помещении и на прогулке, не проводится идентификация и учет домашних животных. А население не осознает и не несет ответственность за друзей наших меньших, зачастую воспринимая живое существо как игрушку. Нет и документа, регламентирующего поведение населения, а принятые постановления из­за непродуманности вопроса просто не работают. В городе до сих пор отсутствуют площадки для выгула животных.

Стерилизация недостаточно эффективна?

Участники встречи обсудили меры, необходимые для уменьшения популяции бездомных собак. Трехкратная стерилизация показала, что эффективна она лишь при регулярном ее проведении. Существующие благотворительные приюты также не дают значительных результатов. Приют на уровне города при безответственном подходе может вырасти до гигантских размеров.

Начинать, по мнению волонтеров, нужно с формирования программы по борьбе с беспризорностью животных и урегулирования таких вопросов: на каком основании человек берет себе это животное, куда он может его деть, если собака ему надоест, какие для него могут быть последствия, если он поигрался и понимает, что больше не хочет содержать питомца? Городу необходимы центр, в который можно было бы обратиться по всем вопросам, связанным с животными, пункт стерилизации, небольшой приют, где жили бы покалеченные животные или агрессивные, которых нельзя возвращать на улицу. Неплохо было бы и гостиницу для них построить.

В некоторых странах Европы права животных прописаны в Конституции, в школах для детей, которые чаще всего изъявляют желание завести пушистого друга, проводят «уроки защиты животных». Наши волонтеры хотят изучить опыт других городов Украины по борьбе с беспризорностью животных, чтобы разработать рекомендации для всех жителей города и власти и, наконец, примирить природу и общество.

Ирина ГОРТЕНКО