Еще один запорожец разбился при падении с высоты

Печальный случай произошел вчера, 15 июля, в Мелитополе — на крыше одной из пятиэтажек на бульваре 30-летия Победы.

56-летний мужчина поднялся на крышу, чтобы посмотреть, как ремонтники латают крышу. По предварительной информации, мужчине стало плохо, и он, потеряв равновесие, упал вниз.

Падение, увы, оказалось смертельным для жителя Мелитополя. По факту смерти полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Напомним, 14 июляфФатальное происшествие случилось у дома на ул. Кичкасская в Запорожье. 33-летний мужчина сорвался с крыши многоэтажки. Прибывшие медики лишь констатировали смерть пострадавшего — мужчина при падении погиб мгновенно.

Как отмечают очевидцы, мужчина выполнял кровельные работы, а погиб он, как предполагают, из-за несоблюдения правил безопасности при высотных работах.