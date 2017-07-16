Запорожцы отказываются от мяса

На протяжении долгого времени о вегетарианском питании идут жаркие споры. Одни считают его идеальным, другие же находят большое количество изъянов. О тонкостях вега-кухни журналисту «Верже» рассказали вегетарианцы и инструкторы по йоге и медитации Елена Поночевная и Юлия Блинова

– Расскажите о себе, почему вы решили перейти на вегетарианское питание?

Елена: – Я заинтересовалась вегетарианством из­-за того, что были проблемы со здоровьем, а именно с кишечником. После долгого лечения я решила поститься, мне понравился такой способ питания. После я, так скажем, продолжила есть постную еду и стала больше узнавать о правильном питании, так как вегетарианство не всегда бывает сбалансированным. Бытует мнение, что в вега­кухне отсутствуют белки, но это неправда. Очень много этих веществ содержится в пище растительного происхождения и в молочных продуктах. Также зелень дает много аминокислот, которые необходимы для структуры белка. Главное, чтобы питание было сбалансированным, а не так, что мы убираем все белковое и едим только углеводы – важна золотая середина. В общем, я на вегетарианском питании уже 14 лет.

Юлия: – На вегетарианское питание я переходила постепенно. Сначала в 15 лет просто отказалась от мяса. Я всегда интересовалась таким типом питания, которое не влияло бы на вес. Однажды прочитала статью, что мясо очень калорийное, и перестала его употреблять. Потом мне стало интересно попробовать поститься. Также сидела на различных диетах, читала о различных способах похудения, некоторые предлагали исключить даже воду. На самом деле, это жуткая вещь, потому что организму нужна вода. Спустя год после того, как я отказалась от мяса, познакомилась с людьми, которые были на вегетарианском питании, и удивилась, когда узнала, что они не едят ни рыбу, ни яйца. Пообщавшись с ними, решила отказаться и от этих продуктов. Далось мне вегетарианство довольно легко, хотя в детстве я ела только мясо, овощи и фрукты меня практически не интересовали. Это ненормально, когда ты ешь только одно мясо и не употребляешь растительную пищу.

– Какие вы испытали сложности, когда стали вегетарианцами?

Елена: – Первые полгода мне очень хотелось мяса. Оно вызывает привыкание, и в начале вегетарианства хочется того вкуса. Это – не потребность тела в каких­то веществах, а именно вкусовая потребность. Я стала жить отдельно от родителей, так как они – не вегетарианцы, и нам довольно сложно, так скажем, находиться на одной кухне. Спустя шесть месяцев я пришла к родителям в гости как раз тогда, когда мама готовила мясное блюдо. Мне очень не понравился запах, я подумала, что что­то испортилось. Также вначале хочется еще такой же плотной пищи, но потом это быстро проходит, организм постепенно привыкает к перестройке. Необходимо плавно делать переход, без стресса, тогда все будет хорошо.

– Как лучше отказываться от животных продуктов – резко или постепенно?

Елена: – Смотря для чего. Если это касается здоровья, то лучше переход делать постепенно. Очень резкая перемена – стресс. Но если люди переходят на вегетарианство из­за моральных убеждений, то многим легче сделать этот переход резко. Тут каждый должен выбирать для себя сам. Можно попробовать сразу, если чувствуете, что телу тяжело, тогда не стоит его подвергать пыткам.

– Помимо того, что не едите продукты животного происхождения, вы еще и отказались от изделий из кожи и меха?

Елена: – Да, это так. Я отказалась от изделий из кожи и меха, потому что это тоже связано с насилием над животными.

Юлия: – Конечно, в свою очередь я отказалась от вещей из животных. Искусственная кожа быстро портится, и я каждый год покупаю новую обувь. Но для женщины это только в радость, новые покупки приносят удовольствие. Так что в этом даже есть плюс.

– Как изменилась ваша жизнь после вегетарианства, как вы себя чувствуете?

Юлия: – Я родилась в Санкт­Петербурге. Раньше вела довольно нездоровый образ жизни – пила, курила, попробовала наркотики. У меня не было смысла жизни, мотивации что­либо делать. Я не хотела ни учиться, ни работать и не понимала, зачем это нужно. Смотрела на родителей: они работают, приходят домой, сидят перед телевизором, кушают, ложатся спать, потом опять собираются на работу. И так каждый день и всю жизнь. Меня это абсолютно не привлекало. С переходом на здоровый образ жизни появились новые друзья, у которых нет интересов просто напиться или попробовать наркотики. Стала очень много путешествовать. Также это открывает новые горизонты, мне стали интересны многие вещи, я изучила немецкий и английский языки, улучшились память и концентрация внимания.

Елена: – Первое, что я заметила, – жизнь стала намного спокойнее. Меньше стало стрессов и напряженных ситуаций. Когда я переходила на вегетарианство, у меня была депрессия. Я – очень восприимчивый человек, первое, что на меня влияет – эмоции. Вегетарианство успокоило мой ум и мою психику. Настроение стало светлее. Также я узнала, что пища может быть нашим лекарством, если правильно подобрать питание.

– Ваше мнение по поводу сыроедения и праноедения (жизнь без еды)?

Юлия: – У меня был опыт сыроедения, но недолгий. Как лечебная диета, чтобы поправить иммунитет, очиститься от шлаков – это довольно неплохой способ. Но как основной тип питания я не рекомендую его никому. У сыроедов целый день идет медитация на еду – что бы еще съесть? Обычно они затариваются ящиками, к примеру, с виноградом и жуют только его.

Елена: – Я также пробовала это питание, и мне оно не подошло из­за моего типа тела. Но у меня есть несколько друзей сыроедов, которым это нравится. Конституция тела бывает разных типов. Тем людям, которые более горячие по своей натуре и у них больше огня внутри, подходит такой тип питания, потому что оно холодное. Если человек холодный по натуре, то, соответственно, ему подойдут теплые продукты. Некоторым достаточно съесть даже одно яблоко в день. Бывает, что на сыроедение тянет с детства. У моих знакомых есть ребенок, который сидит на этом питании, и они замечают, что он становится спокойнее, уравновешеннее, жизнерадостнее. Хотя им самим такое питание не подошло. По поводу праноедения, то оно возможно, если ты живешь среди природы, где идеально чистая экология, ты берешь энергию от солнца, от воды и от растительности. В городе мы получаем много грязи из воздуха.

– Вегетарианство для ребенка – не принесет ли оно вред?

Юлия: – Когда я была беременна, врачи не могли понять, как это я не ем рыбу, мясо, и всячески пытались меня переубедить. Потом я уже скрывала, что вегетарианка. У меня родился здоровый ребенок весом 4 килограмма 200 граммов. Мне не верили, что всю беременность я была на вегетарианском питании. По анализам у ребенка все в порядке. Если будущие мамы думают, сохранять им вегетарианство или переходить на обычное питание, то лучше все­таки первый вариант. Это полезно и для ребенка, потому что, когда мы кушаем мясо, то впитываем всю негативную информацию: тот страх, который испытывало животное перед тем как его вели на бойню, передается вместе с пищей и в дальнейшем влияет на психику. Потом в человеке накапливается избыток гнева и негативных качеств. Я пришла к мнению, что к врачам лучше не ходить. После беременности я первый год ходила, как положено, на приемы к терапевту. Потом мы переехали в Сочи, и я перестала ходить к врачам, у ребенка нет в этом необходимости. Если появляется какое­то простудное заболевание, то я просто сокращаю вареную пищу, даю больше зелени. Мы не принимаем никаких таблеток. Во взрослой жизни моя дочь сама примет решение – быть ей вегетарианкой или нет, но у нее уже будет понимание того, какие болезни могут развиться от употребления мяса.

– Что вы испытываете, проходя, например, мимо мясного отдела в магазине?

– Юлия: – Чувствую неприятный запах, сердце сжимается, когда вижу части тела животных. В детстве я жила в такой туманности, потому что родители приносили куски мяса, и я не задумывалась, как его добыли. Когда мне было 15 лет, мы пошли с отцом в магазин, где лежали головы свиней неприятного синего цвета. Меня аж передернуло от увиденного. Мне кажется, если бы каждый, кто ест мясо, видел, как убили это животное, то он не смог бы съесть ни кусочка.

Анастасия КАНДЫБЕЙ