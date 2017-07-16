На аварийном участке дороги Энергодара за полгода выросла трава

Еще в ноябре 2016 года возле СМСЧ №1 прорвало канализацию. Тогда КП ПКС меняло треснувшую керамическую трубу на новую – пластиковую. Ремонт длился несколько месяцев. Заместитель начальника ЦВиК КП ПКС Иван Тимошев рассказал журналистам обо всех тонкостях ремонта, отметив, что он очень сложный. Тем не менее, было обещано, что вскоре большой котлован засыплют и участок заасфальтируют

По прошествии полугода на месте ремонта уже выросла трава. Заасфальтировать участок и открыть дорогу для нормального движения транспорта так и не получилось. Водители, терпевшие неудобства, связанные с перекрытой проезжей частью, уже привыкли к ним, как к постоянным. За этот участок дороги отвечает УКС.

А на днях в этом же районе случилась еще одна авария – прорвало трубу с горячим водоснабжением. На этот раз раскопали еще и пешеходную часть дороги. За несколько дней трубу отремонтировали, подачу горячей воды в четвертый микрорайон восстановили, однако сам тротуар опять не забетонировали. Восстановить пешеходную часть в ПКС обещают в ближайшее время.

А вот зауженная часть центрального проспекта, возможно, еще долго будет находиться в таком виде. На этом месте планируется сделать парковочную стоянку для автомобилей, подъезжающих к поликлинике.

Просто забетонировать дорогу – не выход. На этом месте проходят электролиния в 10 киловольт, городская и правительственная связь, канализация и водоснабжение. Чтобы иметь доступ к многочисленным колодцам под песком, необходимо проложить съемные бетонные плиты. Этот вопрос и решается на уровне власти и УКСа уже целых полгода. И если решение не будет принято в ближайшее время, скоро в этом месте вырастет не только трава, но и деревья.

Ирина Гортенко