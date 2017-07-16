На запорожском курорте мужчину настиг полный провал памяти (ФОТО)

Вчера, 15 июля, в Кирилловское отделение полиции в Запорожской области обратился молодой человек на вид около 30 лет.

Гражданин пояснил, что утром проснулся в лесополосе вблизи курортной Кирилловки, и ничего о себе не помнит.

В настоящее время гражданин находится в Акимовский районной больнице, его осмотрели медики, телесных повреждений мужчина не имеет.

-мужчина: в возрасте около 30 лет, рост 168-170 см, волосы короткие, темного цвета, худощавого телосложения. Особые приметы: имеет шрам на животе. Одет в футболку и шорты черного цвета, тапочки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к общественности, СМИ и всем неравнодушным гражданам: если вы владеете какой-либо информацией о личности мужчины, просим обратиться в Кирилловское отделение полиции (Акимовский район, пгт. Кирилловка, бульвар Приморский, 1) или по телефонам: (06131 ) 6-94-25 или 102.