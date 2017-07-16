Серийный насильник напал на жительницу Запорожья

Выйдя на свободу из колонии, где отбывал наказание за изнасилование, запорожец снова напал на женщину, но смог только ограбить.

Нападение произошло вчера утром, 15 июля, в малолюдном месте неподалеку от речки Мокрая Московка. 54-летняя женщина шла от проспекта в направлении Набережной магистрали. Внезапно на нее напал мужчина, повалил на землю и пытался изнасиловать. Женщина дала отпор и налетчик, отобрав телефон, скрылся.

К месту ЧП прибыли наряды патрульной полиции, которые задержали подозреваемого. У него изъяли мобильный телефон потерпевшей, после чего доставили в отделение полиции.

Открыто уголовное производство по статьям: «покушение на изнасилование» и «грабеж».