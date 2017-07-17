В запорожском райцентре лиса, больная бешенством, искусала собаку

Сотрудники Приморской государственной больницы ветеринарной медицины осуществляют подворовой обход и бесплатно вакцинируют кошек и собак против бешенства.

Ответственные владельцы кошек и собак вакцинировали своих питомцев за свой счет, но как показывает практика таких меньшинство. Об этом ярко свидетельствует один из последних случаев. Когда два года назад жительница Приморска, проживающая по улице Набержная, отказалась от бесплатной прививки своей собаки, объяснив свой отказ нежеланием держать собаку во время инъекции.

Как сообщает ПроПриморск, 2 июня этого года женщина лишилась своего домашнего питомца и сама проходит курс терапии. Как оказалось, не привитая собака подралась с лисой, забежавшей во двор, спустя некоторое время пёс попытался укусить свою хозяйку, и вел себя неадекватно, а буквально через день он скончался. Экспертиза показала наличие у животного бешенства.