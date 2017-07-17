В Запорожье трех детей-бродяг вернули в семьи

За первое полугодие 2017 года было проведено 367 рейдов специалистами службы по делам детей горсовета совместно с представителями ювенальной превенции.

По информации пресс-службы мэрии Запорожья, во время рейдов, цель которых — выявление детей, которые бродяжничают, попрошайничают, самовольно оставляют семью и учебные заведения, а также склонны к совершению правонарушений, выявлено 54 несовершеннолетних подростка, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах или остались без родительской опеки. Из них 14 детей изъято с улицы, 40 детей изъято из семей.

По результатам рейдов специалисты службы по делам детей 28 детей устроили в Запорожский областной центр социально-психологической реабилитации, 23 маленьких запорожца были отправлены в больничные учреждения, трое детей возвращены в семью.

Также работники провели профилактические беседы с родителями и предоставлена консультативная помощь по вопросам защиты прав и интересов детей.