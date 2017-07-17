Запорожанка нуждается в помощи для удаления опухоли

Страшный диагноз — опухоль головного мозга — выявили врачи у 31-летней жительницы Запорожья Инессы Мороховской.

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‌Как сообщила «Верже» ее подруга Юлия Савчук, операция назначена на начало августа.

«Мы все уверены, что операция пройдет успешно. Но цена ее 75 000 грн. Это не те бешеные суммы, которые тратят люди на злокачественные образования. Но, потом будет еще реабилитация, которая тоже стоит денег. Врач пока не может сказать, сколько нужно будет денег на реабилитацию. Это будет известно после самой операции. Нам все еще не хватает около 40 тысяч», — сообщила запорожанка.

‌ По словам Юлии, во время пребывания Инессы в клинике , ее маме нужно будет жить в Киеве, а это тоже деньги. Кроме того, тяжело найти жилье — никто не хочет сдавать на такой короткий период. Если кто-то может подсказать, где снять или к кому обратиться мы будем очень признательны!

Но самое главное — семья и друзья Инессы просят помочь всех неравнодушных людей.

«Пусть даже небольшая сумма, но она будет ощутима уж поверьте!

Мы прикрепляем все официальные документы, снимок, диагноз, и номер карты нашей Инессы — 4149 4378 6156 9349

По любому вопросу или предложению можете обращаться до операции на личный номер Инессы — 063-414-03-13», — написала на своей страничке в ФБ Юлия Савчук. Ее телефон: 099-087-71-61.

Сейчас Инесса принимает препарат, который не дает ей падать в обмороки от высокого внутричерепного давления и верит в нас, в доброту и справедливость.