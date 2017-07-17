Запорожские депутаты помогают вернуть долг городского КП жильцам ОСМД

Жители одного из ОСМД в Бородинском районе не могут вернуть деньги от КП «Наше місто» за субсидию, полученную жильцами. Для решения вопроса местные жители обратились к депутатам фракции УКРОП Запорожского городского совета. О встрече депутатов-укроповцем Запорожского горсовета Олега Коломойца, Елены Сидельниковой, Руслана Ярошенко с жителями дома по улице Бородинской, 1 сообщил на своей странице в социальной сети глава фракции Михаил Прасол.

Жильцы дома уверяют, что отказались от услуг КП «Наше місто» в декабре 2016 году после создания ОСМД. Однако, по словам жителей дома, до этого предприятие не выполнило ряд услуг, заложенных в тарифе. В результате этого задолженность КП «Наше місто» перед жильцами дома по ул.Бородинской, 1 составляет 40 тысяч гривен.

«Сумма в платёжках ранее колебалась от 124 грн 43 копеек до 472 грн 75 копеек. Надлежащие услуги по обслуживанию большого многоэтажного дома не предоставлялись, а оплата менялась. Однако и денег жильцам в КП еще не вернули», — пишет Михаил Прасол.

Депутат также отметил, что для разрешения вопроса уже обратился к руководителю КП «Наш город» и директору департамента жилищно-коммунального хозяйства Запорожского горсовета.