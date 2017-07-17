Запорожские промгиганты купили индульгенцию за загрязнение воздуха

За шесть месяцев 2017 года предприятия-загрязнители из Запорожского региона заплатили свыше 116 млн грн экологического налога. В госбюджет направлено 23,2 млн грн, в местные — 93 млн грн.

По информации и.о. начальника Госфискальной службы в Запорожской области Юлианны Козаченко, в регионе насчитывается 2,8 тысячи предприятий, которые загрязняют атмосферный воздух и водные объекты, а также размещают радиоактивные отходы.

В этом году поступления по экологическому налогу выросли на 98 миллионов гривен.

Большую часть уплатили Энергодар, Запорожский район, Запорожье, Бердянский и Мелитопольский районы.