Запорожские стронгмены сразились за звание чемпиона (ФОТО)

Вчера, 16 июля, на каскаде фонтанов «Радуга» запорожские стронгмены пятый год боролись за титул «Самого сильного человека Запорожского края». В соревнованиях приняли участие десять спортсменов: 4 — из областного центра, 6 — из разных городов области.

— Одна из особенностей этих соревнований в том, что они впервые в этом году проходили в Запорожье. До этого три года подряд мы соревновались в Мелитополе, а в прошлом году – в Бердянске. Я, как четырёхкратный чемпион, в этом году не участвовал. В прошлом году я сложил эти полномочия и дал возможность выигрывать другим, — рассказал «Верже» президент Федерации силового экстрима Украины, ведущий, чемпион Украины 2017 года, вице-чемпион Европы Валерий Газаев.

Спортсмены попробовали свои силы в традиционных упражнениях: беговой эстафете с погрузкой 3-х предметов: кега 100 кг + дамбл 80 кг + покрышка 80 кг на тумбу 140 см. Лимит 60 с; бревне на максимум. 3 попытки; прогулке фермера: баллоны по 120 кг на 40 (20+20) метров. Лимит 60 с; кантовке покрышки 360 кг на 6 оборотов. Лимит 60 с и в завершении прошел трак пул 8 тыс. кг на 20 метров.

— Самое сложное – это подходы на выносливость и, в целом, непривычные для спортивных залов снаряды. Например, в зале гантели максимальные по 40 кг, а здесь – 80, плюс нестандартная форма, — говорит запорожский участник соревнований, тренер в зале «Адреналин» Сергей Дуденец.

При этом президент Федерации отмечает, что возможность потренироваться на нестандартных снарядах и с необычным оборудованием, конечно, есть, но в Мелитополе.

— В соревнованиях участвую люди, имеющие определённый опыт в силовом экстриме или те, кто имеет достижения в тяжёлой атлетике и чувствует в себе силы. Случайных людей здесь не было, и быть не может. Что касается оборудования, то с ним всегда есть возможность поработать в Мелитополе под руководством профессионального тренера, потому что наша база находится там. Мы всегда открыты к сотрудничеству, для этого только желание нужно, — говорит Валерий Газаев.

На соревнованиях в Запорожье первое место занял мелитополец Иван Маринов, второе – досталось запорожцу Ивану Блинову, третье также занял запорожский спортсмен Валентин Бурмистров.