Запорожского депутата признали самым большим «дармоедом» в Раде

Запорожский нардеп Вячеслав Богуслаев пропустил все голосования в течение 6 сессии Верховной Рады (до 12 июля). Таким образом он попал в ТОП-10 прогульщиков ВР. Рейтинг составил Комитет избирателей Украины, передает 061.

В рейтинг попали депутаты, которые приняли участие в минимальном количестве голосований в течение 6 сессии (данные до 12 июля). Среди них члены «Оппозиционного блока» Е. Бакулин (0 голосований с 2081), В. Рабинович (9 голосований), С. Левочкин (12), член НФ Д. Дзензерский (7), внефракционные К. Жеваго (10), Д . Ярош (15), Е. Мураев (18), Э. Матвийчук (33), член БПП В. Чепинога (13).

Также в список саботажников попал запорожский нардеп Вячеслав Богуслаев. Он голосовал только 10 раз из возможных 2081.

Интересно, что в список депутатов, которые голосовали в сессии наибольшее количество раз, попал другой нардеп — Николай Фролов. Он принял участие в 2018 голосованиях из 2081.