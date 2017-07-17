Запорожцам представят новый логотип города

В Запорожье сейчас разрабатывают новый логотип, который поможет представлять город более наглядно и на современном уровне. Также горожане уже с нетерпением ждут брэн-бук города, как поддержку в развитии туризма. Об этом «Верже» рассказала глава соответствующего департамента Екатерина Симонова.

— Мы создаем логотип и брэнд-бук нашего города. Это то, чего ещё не было. Совсем скоро он будет готов. Думаю, что к осени мы его представим. В октябре у нас намечается туристический бизнес-форум – это огромное событие. Там мы представим наш современный туристический портал, который прямо сейчас пишется, а также туристический и имиджевый логотипы. Плюс брэнд-бук и имиджевый ролик, — говорит начальник департамента туризма и культуры.

Отметим, что сейчас в Запорожье официально утверждено более 350-ти туристических объектов, где 49 ключевых объектов.