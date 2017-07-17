Запорізький закон і справедливість по-новому

Декілька кричущих справ ніяк не отримають належної уваги правоохоронців. Містяни скаржаться, що їх заяви про злочини відсилаються до дільничних інспекторів, де тонуть у болоті відписок або взагалі залишаються без розгляду. Деякі громадяни міста впевнені, що завуальовані під лінощі та інертність системи дії прокуратур, насправді ж, ніщо інше як системна співпраця із криміналітетом, а напрацьовані роками схеми та зв’язки нікуди не поділися. Дослідивши відкриті матеріали останніх тижнів, ми відзначили дійсно цікаві моменти. Висвітимо епізод, в якому діючими особами є Валер’ян Горбачов та Максим Дрозденко, на дії яких, власне, і скаржаться мешканці Запоріжжя.

Валер’ян Горбачов, точніше Сакеворян Валерій Олександрович, 1952 року народження. Неодноразово судимий та ув’язнений:

— за ст.143 ч-2 «Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації, незаконна торгівля органами або тканинами людини», на 3 роки;

— за ст.143 ч-2, 143 ч-3, 154 ч-2 «Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв’язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службове залежні, поєднано з погрозою знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів або розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичів», ст..170 ч-2 «Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій», на 8 років.

Тоді тюремний психіатр поставив ув’язненому діагноз: «Астенічний синдром з параноїдальними включеннями», чим сам Валер’ян і вихваляється у своєму блозі http://gorbachevzp.blogspot.com/

Потім, вже відомий правоохоронцям шахрай, відмітився у справі про підробку підписки та вимаганні великої суми грошей. Тут, мимоволі, з’являються великі питання до суддів, бо Горбачов не лише вийшов сухим із води, а ще й суд зробив зловмисником потерпілого бійця АТО. Як писав у листопаді 2016 року Цензор.Нет, неодноразово судимий Горбачев намагався відсудити у бійця батальна «Донбас» гроші та квартиру.

https://censor.net.ua/news/413291/izvestnyyi_v_zaporoje_moshennik_gorbachev_pytaetsya_otsudit_u_menya_dengi_i_imuschestvo_byvshiyi_boets

А ще й скандал про «большую и чистую любовь» між 55-ти річним одруженим Валер’яном і 15-ти річною дівчиною, про що неодноразово писали місцеві та національні ЗМІ.

http://fakty.ua/32654-valeryan-gorbachev-tak-i-ne-otvetil-pered-zakonom-ni-za-pohicshenie-moej-nesovershennoletnej-docheri-ni-za-ee-sovracshenie—govorit-izvestnaya-ukrainskaya-sportsmenka-svetlana-bondarenko

Потім зв’язок з тодішнім мером, бо за якісь заслуги його дружина отримала трикімнатну квартиру у подарунок від Запорізької міської Ради. Є у послужному списку Горбачова і сепаратистська діяльність, вимагання, торгівля наркотиками та зброєю і ще занадто багато чого, Google все розповість зацікавленим.



Засвітився Горбачов і у компанії із Дрозденком М.В.

Максим Дрозденко – одіозний «бізнесмен», що з кінця дев’яностих займався захопленням підприємств, приміщень, державного майна, здирництвом, вимаганням та цілою низкою протиправних дії, що тепер пафосно називають «рейдер шоу». В його історії було багато чого, навіть ошукані студенти «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»», Запорізька філія якого розташовувалась у приміщеннях Дрозденка по вул. Перемоги, 63. Філія зникла у 2009 році, раніше, ніж дійшла пора друкувати дипломи.

З тих пір плям на репутації Максима значно побільшало. Це, власні третейські суди, підгодовані судді та адвокати, корумповані слідчі та прокурори які багато раз ставали у центрі гучних скандалів. Більше сотні підприємств, що зареєстровані на Дрозденка та найближчих його «друзів» так чи інакше фігурували і фігурують у величезній кількості кримінальних справ, судових спорів та заяв до правоохоронних органів. Він працював в усіх напрямках, як на власні інтереси так і на замовлення. Невеликий перелік чужої власності, яку зажадав поцупити пан Дрозденко:

Національний заповідник «Хортиця». Самозахват ділянки 5,2 Га, з подальшою зміною призначення землі та продажем;

Причал №7 (Товариство мисливців та риболовів). Нерухомість і земельна ділянка ухвалою власного третейського суду передані одній із структур Дрозденка;

Причал №8. Заволодіння земельною ділянкою з використання третейського суду;

Будівельний маагазин «Метро», пр. Маяковського, 11, до речі, найбільш відома запоріжцям історія рейдерської атаки Дрозденка. Здається, що це приміщення і досі стоїть йому кісткою у горлі, бо ж це одна з небагатьох невдалих спроб шахрая привласнити чуже майно;

ЗАТ «Запоріжжя-Млин». Отримання майна через протиправний викуп боргів і встановлення контролю над процесом банкрутства;

Бердянский завод «Шляхмаш», те саме, з подальшим продажем;

Державні гуртожитки по Незалежності України (40 років Радянської. України) та Тополіна,5. Незаконне заволодіння;

Декілька квартир у центрі та інших «перспективних» місцях Запоріжжя. Виселення та привласнення майна за рішеннями третейського суду;

Недобудований багатоповерховий житловий будинок по вул. Ювілейній. Незаконне привласнення;

Дитячий піонерський табір «Дружба» на Великому Лузі. Незаконна приватизація та подальший продаж. Цей об’єкт фігурував у скандалі із тодішніми «регіоналами»;

Аптеки у Василівці та Дніпрорудному. Незаконне привласнення;

ЗАО «Запоріжкнига». Незаконне привласнення;

ДП «Запорізький лікеро-горілчаний завод». Незаконне привласнення;

Мелітопольскі «Гідромаш», та «Автоцветмет». Незаконне привласнення;

Вишнею на торті злочинної діяльності Дрозденка можна назвати Державне підприємство Міністерства оборони України «Запорізький автомобільний ремонтний завод» (Військова частина А 0652). Тут протиправне заволодіння майном через банкрутство з подальшим продажем підставним структурам, про що вже писали.

http://antiraider.org.ua/2008/08/08/v-zaporozhe-rejjdery-zakhvatyvajut.html

Бездіяльність чи «простимульованість» «Запоріжжяобленерго» та військової прокуратури дала можливість вести процедуру на найкращих, для «угруповання» Дрозденка, умовах. Справа про банкрутство вже тривалий час знаходиться у суді і дотепер продовжується розкрадання майна заводу. Навіть в умовах війни та вкрай необхідних потужностях для ремонту військової техніки, позитивних для заводу зрушень по справі немає. Більш того, продовжується цинічне розкрадання електроенергії «непрацюючими» потужностями заводу, що стали власністю підставних фірм Дрозденка. Факти відображені у кримінальній справі №1-1048/11, за обвинуваченням Дрозденка та інших осіб, що розглядається у Шевченківському районному суді, та у справі про банкрутство «ЗАРЗ» №25/38 у Господарському Суді м. Запоріжжя.

http://forum.zabor.zp.ua/forum/viewtopic.php?f=57&t=28533

Також від Третєйских судів Дрозденка дісталося декільком банкам та підприємствам з яких вимагалися величезні суми. Серед таких «Метабанк», «Кредитпромбанк», «Індустралбанк», «Укрінбанк», банк «Славутич», банк «Європейский», Видавничій дім «Кераміст» та інші. Встигли посудитися із Дрозденком КП «Водоканал» та «Умвельт-Запоріжжя».

РЕЙДЕРСКИЕ ХРОНИКИ БИЗНЕСМЕНА ДРОЗДЕНКО. Во время обыска в доме главного рейдера Запорожья сотрудники УБОП нашли пистолет «ТТ»

У липні 2010 року, відносно Дрозденка М.В. та декількох його поплічників, за вищенаведеними захопленнями, було порушено кримінальну справу № 4081001 за ст. 190 КК України «Шахрайство». До даної кримінальної справи увійшли й інші епізоди злочинної діяльності, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 366, ч. ч. 2,3 ст. 358 КК України. Таким чином до Дрозденка був застосований запобіжний захист у вигляді взяття під варту. Проте, 28.03.2012 р. на судовому засіданні, захід було змінено на «особисту поруку» рідної сестри Дрозденка. На сьогодні справа налічує 250 томів, але це ніяк не спиняє підсудного у продовженні злочинної діяльності.

У серпні 2016 року, разом із адвокатом Вороною О.В. та після ухвал судді Голубкової М.А., Дрозденко активно проводить захоплення ПАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод». Велика частина ухвал судді Голубкової для більшості часників процесу виглядають неадекватними та викликають великі підозри. За цим фактом нещодавно відкрите кримінальне провадження № 42016080000000386 від 16.11.2016 р.

http://forum.zabor.zp.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=68649&p=751044

Взимку Дрозденко відзначився у сміттєвому скандалі, завозячи та спалюючи побутове сміття на території колишнього заводу «Гамма», що у самому центрі міста, на пр. Маяковського, 11. Обурені мешканці сусідніх будинків звертались в усі можливі інстанції та правоохоронні органи, але Дрозденко все одно продовжував нахабно отруювати димом прилеглі двори.